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Kocaeli’nin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlara müdahale sürüyor

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'nin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlara müdahale sürüyor

27 Temmuz 2025 Pazar 09:49

 Yangın, dün saat 17.00 sıralarında ilçenin üst kısımlarında farklı noktalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazarköy, Karapınar, Oluklu ve Karaahmetli köylerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Farklı noktalarda çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine farklı bölgelere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İtfaiyesi sevk edildi. Alev alev yanan bölgeye ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın devam ederken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Köylülerin de seferber olduğu Karaahmetli köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

İHA
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