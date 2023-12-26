Kocaeli'nin Uyuşturucu Raporu: 625 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de bu yıl yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "2023 yılı ocak ve 25 Aralık tarihleri arasında 5 bin 547 olay meydana gelmiş, 7 bin 455 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 625’i tutuklanmış, 227'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 bin 603 kişi de serbest bırakılmıştır" dedi.

Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, 2023 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların verilerini paylaştı. Yavuz, "2023 yılı ocak ve 25 Aralık tarihleri arasında 5 bin 547 olay meydana gelmiş, 7 bin 455 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 625’i tutuklanmış, 227'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 bin 603 kişi de serbest bırakılmıştır. Yapılan bu operasyonlar neticesinde 232 kilo 571 gram eroin, 338 kilo 613 gram kubar esrar ve skunk, ayrıca dün yapılan operasyon neticesinde de 36 parça halinde 38 kilo 805 gram skunk maddesiyle, bonzai ele geçirilmiştir. 10 kilo 935 gram toz esrar, 39 kilo 201 gram sentetik kannabinoid, 134 bin 273 gram metamfetamin, 21 kilo 871 gram afyon sakızı, 215 gram kokain, 4 bin 370 extacy hap, 2 bin 57 adet captagon, 797 bin 735 adet sentetik ecza, 3 bin 247 uyuşturucu hap, 3 bin 247 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir"

"Narkotik suçlarla mücadele birimlerine bin 518 ihbar geldi"

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele birimlerine intikal eden ihbar sayısı 2023 yılı içerisinde bin 518 adet olup, olumlu ihbar sayısı 102’dir. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA) projesi kapsamında 2023 yılı 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında 197 ihbar yapılmış olup, bu ihbarlardan sadece 12’si olumlu olarak sonuçlanmıştır"

"Bin 514 metruk binadan bin 289'unun yıkımı gerçekleştirildi"

Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte yürüttüğü projelere de değinerek, "Kıymetli eşimin de koordinasyonunda çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES, ŞÖNİM yine kadın sağlığına ilişkin KETEM çalışmaları, Uyuşturucu İle Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA), ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve İslam’da Aile İçi Hukuk gibi konularda uzmanlar tarafından kadınlarımıza yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızda ilimiz genelindeki bu çalışmalarına ağırlık vererek devam etmektedir. Yine uyuşturucu madde kullanımında risk teşkil eden metruk binalar üzerinde ısrarla duruyor bu konuyla ilgili çalışmaları da takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz nezdinde kaymakamlarımız bizatihi bu konuya konsantre olmuş durumda. Şu ana kadar tespit edilen bin 514 metruk binadan bin 289'unun yıkımı gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişiye eğitim verildi

Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Yavuz, "Bir başka projemiz, hepinizin bildiği ve katkı verdiği ÖNEM projemizdir. Bu proje ile özel nedenlerin engelleri ile mücadele edilmekte, çocuklarımıza kişilik gelişimi, sorun çözme becerisi kazandırmak için yoğun bir gayret yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2020 yılından bugüne kadar 18 farklı türde toplam 14 bin 605 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere 184 bin 896'sı Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamındaki öğrenciler olmak üzere 937 bin 842 öğrenci katılmıştır. 2023 yılında toplam 718 bin 669 öğrenci, 68 bin 956 veli ve 17 bin 332 öğretmene ulaşılarak bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmiştir. Yeşilay ile birlikte yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında ise ilimizde bulunan bin 72 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın tamamı uygulayıcı eğitimini almış ve bugüne kadar toplam 12 bin 321 kurs açılarak, 425 bin 86 katılımcıya eğitim verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Bu konu gündemi çok meşgul ediyordu"

Kocaeli Üniversitesi kampüsünde inşa edilen arındırma merkezilerinin inşaat çalışmalarının tamamına yakınının bittiğini dile getiren Vali Yavuz, "Yine kamuoyunun merak ettiği en önemli projelerimizden bir tanesi olan 50 yataklı erişkin arındırma merkezi ile 30 yataklı çocuk- ergen arındırma merkezleri ile ilgili çalışmalarımız titizlikle takip edilmektedir. Binanın inşaatı tamamlanmış olup eksikleri bulunan bazı kısımlarını da hayırsever desteğiyle tamamlamak üzereyiz. Bu ihtiyaçlar ağırlıklı olarak yedek elektrik sistemleri gibi ihtiyaçlardır. Bu noktada bize destek olan hayırsever İbrahim Aracı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çevre düzenlemesini de Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirecek. Bu konu gündemi çok meşgul eden bir konuydu bunu çözüyoruz. Sizlere, şehrimize hatta tüm Marmara Bölgesi’ne hitap edebilecek şekilde modern bir arındırma merkezini ilimize kazandırmış olacağız. En kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tütün konusunda iş yeri ve kurum denetimlerinin sıkı takipçisi olduklarını da ifade ederek, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi de biliyorsunuz tütün denetimleridir. Bu kapsamda da şu ana kadar 77 bin 534 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu konuda taviz vermeden uygulamalarımızı ağırlıklı olarak devam ettireceğiz" sözlerine ekledi.

İHA