ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'ye Şehit Ateşi Düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu.

Kocaeli'ye Şehit Ateşi Düştü

12 Ocak 2024 Cuma 09:40

Şehidin Kocaeli'de yaşayan ailesine şehadet haberi Valisi Seddar Yavuz ile askeri erkan tarafından verildi. 
  Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, bir asker de yaralandı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesi yaşayan Aslan'ın ailesine acı haberi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve askeri erkan verdi. 
  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, askeri erkan, ilçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kurulan taziye çadırında aile ile dua etti. Şehidin cenaze namazının memleketi Amasya'da kılınacağı öğrenildi. 
  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi. 
                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaplan'ın...
Ehliyetine El Konulmuştu, Kaza Yaptı: 1 Yaralı Ehliyetine El Konulmuştu, Kaza Yaptı: 1 Yaralı
7 Milyonluk Vurgun Yapan Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi 7 Milyonluk Vurgun Yapan Dolandırıcılık Şebekesi...
Kocaeli'de Toprak Kayması: Bölgenin Son Hali Havadan Görüntülendi Kocaeli'de Toprak Kayması: Bölgenin Son Hali Havadan...
Servis Minibüsüyle Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı : 1 Yaralı Servis Minibüsüyle Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Haberi Oku