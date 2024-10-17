ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 gün önce kocası tarafından boynundan vurulan ve dün hayatını kaybeden Semira A., son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

17 Ekim 2024 Perşembe 16:32

 Olay, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. T.A. (45) ile eşi Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., Semira A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı. Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
  3 çocuk annesi Semira A., tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Semira A.'nın cenazesi, Darıca ilçesindeki Osmangazi Mahallesi Hicret Cami'de kılınan namazın ardından Balçık köyü mezarlığında defnedildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Berberi öldürüp beşikte saklanırken yakalanmıştı, hakkında istenen ceza belli oldu Berberi öldürüp beşikte saklanırken yakalanmıştı,...
Öksürük uyandırdı, yangını fark ederek tüm binayı kurtardı Öksürük uyandırdı, yangını fark ederek tüm...
Rümeysa'yı nasıl öldürdüğünü emniyette anlattı, savcılıkta itirafından vazgeçti Rümeysa'yı nasıl öldürdüğünü emniyette anlattı,...
Araziye uçtu, yaralıların ıslanmaması için itfaiye çadır gerdi Araziye uçtu, yaralıların ıslanmaması için itfaiye...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil sürüklendi: 4 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobil sürüklendi:...
Kaçak göçmenler için 'şok evler' tuttular, polisi görünce 'şok oldular' Kaçak göçmenler için 'şok evler' tuttular, polisi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Berberi öldürüp beşikte saklanırken yakalanmıştı,...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde berber Rüstem Duman'ın tabanca ile 5 kez sırtından vurarak öldüren ve arkadaşının...

Haberi Oku