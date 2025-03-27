Komşuları olan baba ve kızını öldüren anne ile oğluna toplam 85 yıl hapis

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşuları olan baba ve kızını öldüren, aileden de 2 kişiyi yaralayan anne ile oğlu hakkında karar çıktı. Anne toplam 38 yıl 9 ay, oğlu ise 46 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olay, 15 Ağustos 2021 tarihinde Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan ve annesi Tülay Y., aynı binada altlı üstü oturan Avcı ailesi arasında komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan tartışma yaşandı. Olay günü de Ahmet Avcı, abisi Mustafa, eşi Fatma, kızları Ebru Avcı ile komşuları Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Avcı ailesinin tüm üyeleri anne ve oğul tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet ve kızı Tülay Avcı hayatını kaybederken, yaralanan anne ve oğlu da tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede maktul Ebru Avcı'nın 12, Ahmet Avcı'nın 5 yerinden bıçaklandığı, Fatma ve Mustafa Avcı'nın göğsünde ve vücudunun değişik yerlerinde birden fazla kez yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Hakan Y'ye 46 yıl 4 ay hapis

Davanın 13'nci celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ile oğlu Hakan Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Hakan Y., tahrik altında suçu işlediğini, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Tülay Y'de tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Hakan Y'ye baba ve kızına yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan toplam 30 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar'a yönelik haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise toplam 16 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Tülay Y'ye 38 yıl 9 ay hapis

Tülay Y., 2 kişiyi 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar'a yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Fatma ve Mustafa'ya verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi

Fatma Avcı'nın; Hakan Y. ve Tülay Y'ye yönelik basit yaralama suçundan toplam 1 yıl 10 ay 14 gün, Mustafa Avcı'nın Hakan Y'ye yönelik "Kasten basit yaralama" suçunda 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan maktul ailenin avukatı, "Bizim kanaatimiz bu cezaların fiille orantılı olmadığı ve eksik olduğu. Özelikle maktulleri yönelik eylemlerde uygulanan haksız tahrikin doğru olmadığını düşünüyoruz. Öldürmeye teşebbüs yönünde de indirimlerin fazla olduğunu düşünüyoruz. İstinaf yoluna gideceğiz" dedi.

İHA