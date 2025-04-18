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Kontrolden çıkan otomobil 120 metre sürüklendi, şarampole uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 120 metre sürüklendikten sonra önüne çıkan ağaçları biçerek şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil 120 metre sürüklendi, şarampole uçtu: 2 yaralı

18 Nisan 2025 Cuma 11:33

 Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Bulvarı Ayazma Mahallesi İzmit istikametinde seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 35 CME 25 plakalı Opel marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 120 metre boyunca savrulan otomobil, önüne çıkan ağaçları adeta biçerek yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü K.Y. ile otomobildeki bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
   
  Tekerleği ve parçaları koptu 
  Kaza yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin kayalık ve ağaçlık alanda ağır hasar aldığı, tekerleği ile bazı parçalarının koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekipler, aracı düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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