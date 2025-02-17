Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.K. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü E.A.K., yolcular Ç.M.A., T.S. ile Y.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü E.A.K. ve Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA