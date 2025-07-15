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KOSKEM 1 haftada 235 can daha kurtardı

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri, sahillerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 235 kişiyi zamanında müdahaleyle hayata döndürdü.

KOSKEM 1 haftada 235 can daha kurtardı

15 Temmuz 2025 Salı 10:06

 EN YOĞUN SAHİL CEBECİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı KOSKEM ekipleri, yaz sezonunda cankurtaran hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. En fazla müdahalenin gerçekleştiği sahil, bu hafta da 87 kurtarma vakasıyla Cebeci oldu. Cebeci’yi Kumcağız sahili 64, Bağırganlı 23, Seyrek 14 ve Kerpe 11 vakayla takip etti. Diğer bölgelerde ise Kovanağzı’nda 7, Sarısu’da 9, Darıca’da 8, Bayramoğlu’nda 5, Ereğli’de 3 ve Miço’da 2 kurtarma olayı yaşandı. Görev sahası dışında da 2 kişiye müdahale edildi.

 

İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR

KOSKEM ekipleri yalnızca boğulma tehlikelerine değil, sahillerde karşılaşılan sağlık sorunlarına da anında müdahale ediyor. Bu kapsamda bir hafta içerisinde 26 vatandaşa ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti verildi.

 

UYARI BAYRAKLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, sahillerde jet ski, kurtarma botları, ilk yardım çantaları ve ambulans desteğiyle donatılmış ekipleriyle yaz boyunca sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar görev yapıyor. Büyükşehir yetkilileri, vatandaşlara yalnızca cankurtaranların görev yaptığı sahillerde denize girmeleri, uyarı bayraklarına dikkat etmeleri ve güvenlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunarak, yaz tatilinin güvenli geçmesi için tüm önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

(Erkan ERENLER)

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