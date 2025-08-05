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KOSKEM ile Kocaeli sahilleri güvende

Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesine karşı görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 2025 yaz sezonunun başlangıcından bu yana toplam 1199 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Sadece son bir haftada 97 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

KOSKEM ile Kocaeli sahilleri güvende

05 Ağustos 2025 Salı 10:21

 PROFESYONEL MÜDAHALE, GÜVENLİ SAHİLLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM, deniz sezonuyla birlikte sahillerde güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor. Modern ekipmanlar, eğitimli personel ve profesyonel müdahale anlayışıyla çalışan ekipler, vatandaşların güvenle denize girebilmesi için 7/24 görev başında.

 

1199 VATANDAŞ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

15 Haziran’da başlayan 2025 deniz sezonunda KOSKEM ekipleri, Kocaeli genelindeki sahil bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla bugüne kadar 1199 kişinin hayatını kurtardı. Ekipler, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında ise yalnızca bir haftalık sürede 97 kişiye boğulma tehlikesi anında müdahale etti.

 

13 SAHİLDE KESİNTİSİZ CANKURTARAN HİZMETİ

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Mavi Bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, sahillerde güvenli bir deniz sezonu için yoğun tempo ile görev yapılıyor.

 

KANDIRA SAHİLLERİNDE YOĞUN MÜDAHALE

28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında sahil bölgelerinde gerçekleşen 97 kurtarma vakasının büyük bölümü Kandıra ilçesinde yaşandı. Cebeci’de 37, Kumcağız’da 30, Kerpe'de 8, Kovanağzı'nda 2, Seyrek'te 4, Sarısu’da 1 ve Bağırganlı’da 5 vatandaşa boğulma tehlikesi anında müdahale edildi. Ayrıca Karamürsel’de 3, Darıca’da 7 kişi cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Eğitimli ve koordineli çalışan ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahillerde hazır bekliyor.

 

İLK YARDIM VE AMBULANS DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR

KOSKEM, sadece boğulma vakalarına değil, sahil bölgelerinde meydana gelen sağlık sorunlarına da müdahale ediyor. Ekipler, son bir hafta içinde 14 vatandaşa ilk yardım hizmeti sundu. Acil durumlarda ise ambulans desteği sağlanarak vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırılması sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaz geçirmesi için sahil güvenliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KOSKEM’in özverili çalışmaları sayesinde Kocaeli sahilleri bu yaz da güvenle dolup taşıyor.

(Emre KAHRAMAN)

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