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Küfür yüzünden çıkan bıçaklı kavgaya 11 yıl hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki arkadaş grup arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili yargılanan sanık hakkında karar verildi. Olayın küfür nedeniyle yaşandığını ve pişman olduğunu söyleyen sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Küfür yüzünden çıkan bıçaklı kavgaya 11 yıl hapis

09 Nisan 2025 Çarşamba 13:59

 Olay, geçtiğimiz yıl ekim ayında Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında küfür sebebiyle çıkan tartışmada gençler sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Veysel A. bıçaklandı. Şahıs kanlar içinde yerde kalırken, diğer şahıslar ise kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili Muhammed D. gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
  "Sanık elinde bıçakla bana kafa attı" 
  Sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed D. ve avukatı katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Muhammed D., "Veysel bana ana avrat küfür etti. Pişmanım, keşke öyle bir şey olmasaydı. Öldürme niyetim yoktu. Beni yaraladığı için olay gerçekleşmiştir. İstemeden oldu, tahliyemi talep ediyorum" dedi.  
 
  11 yıl hapis 
  Mahkeme heyeti, sanığa Veysel A'ya yönelik işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
 
  Müştekinin ilk celse verdiği ifade 
  Müşteki Veysel A. ise "Arkadaşlarımla otururken Efe olarak bildiğimiz Taner M. yanımıza 2 kişi ile geldi. Önce sigara istediler verdik. Uyuşturucu madde vermek istediler kabul etmedik. Alkol almaya başladılar. Efe adlı şahıs üzerime alkol döktü ve bıçak çıkardı. Ben de kendimi savunmak amacıyla alkol şişesini aldım. Bunun üzerine sanık Muhammed ve yanında 5-6 kişi geldi. Sanık elinde bıçakla bana kafa attı. Kaçtım ancak sanık peşimden gelerek beni bıçakladı. Elimdeki şişeyi fırlattım ama kendisine değmedi. Sanık beni bıçakladıktan sonra kaçıp gitti, şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı. 
 
  "Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu" 
  Olaya ilişkin ilk celse dinlenen tanık Altay Ö. de, "Müşteki ve sanığı olay öncesinde tanırım. Sanık olay yerine gelmeden ben müştekinin yanında bulunuyordum. Sanık tek başına geldi. Sanık gelir gelmez müşteki ile konuştu ve aralarında tartışma çıktı. Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu. Bu küfürleri sanığa karşı da yapmıştı. İlk küfür Veysel tarafından gerçekleşti. Muhammed'in küfür ettiğini duymadım. Veysel'in küfürleri üzerine Muhammed Veysel'e kafa attı. Veysel'de taşla Muhammed'in koluna vurdu. Veysel ile Murat V., bira şişesini sanığın ve bizim bulunduğumuz yere fırlattı, sonra Veysel kaçtı. Taner'in Veysel'in peşinden gitti ancak Muhammedin gittiğini görmedim. Bıçaklanma anını görmedim" şeklinde konuşmuştu. 


İHA
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