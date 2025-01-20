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Kulübede baltayla öldürülmüştü: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde berber İsa Turgut'un baltayla başına vurularak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin sebebinin taraflar arasındaki cinsel istismar iddiası olduğu öne sürülürken, olayın işlendiği kulübe de görüntülendi.

Kulübede baltayla öldürülmüştü: 2 şüpheli gözaltına alındı

20 Ocak 2025 Pazartesi 12:59

 Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından başına baltayla vurulmuş halde bulunan İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.  
 Öte yandan cinayetin, taraflar arasında yaşanan cinsel istismar iddiasından kaynaklandığı öne sürüldü. 
 Soruşturma sürüyor.  


İHA
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Kulübe cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyede
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla burularak öldürülmesine ilişkin gözaltına...

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