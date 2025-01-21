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Kulübedeki baltalı cinayetin detayları ortaya çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un, kulübesinde başına baltayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlıların kuzen olduğu, çalışmak için Kocaeli'ye geldikleri, kalacak yerleri olmadığı için cami ve sokakta kaldıkları öğrenildi.

Kulübedeki baltalı cinayetin detayları ortaya çıktı

21 Ocak 2025 Salı 12:49

 Olay, 19 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. (17) ve N.B. (18) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Dün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 
 
  Cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı 
 Şüphelilerin savcılıkta ifadelerine ulaşıldı. Y.C.B'nin 12 gün önce çalışmak için Hatay'dan kuzeni N.B'nin yanına geldiği, kalacak yerleri olmadıkları için cami ve sokaklarda kaldıkları öğrenildi. 2 kuzenin İsa Turgut ile tanıştıkları, Turgut'un kendilerini kalmak için kulübeye çağırdıkları söyledikleri ifade edildi. Cinayetten bir gün önce de kuzenlerin o kulübede kaldığı, olay gecesi Turgut'un kendilerine cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduklarını iddia ettikleri, şüphelilerin de balta ve kürekle Turgut'a saldırdığı belirtildi. Olaydan sonra şüphelilerin Turgut'un motosikleti ile olay yerinden kaçtığı, motosikleti gören bir vatandaşın kulübeye gittiğinde cinayetin ortaya çıktığı aktarıldı. Ayrıca kuzenlerin, arkadaşların yanına giderek durumu anlattığı, olayın da bu şekilde jandarma ve polise bildirildiği öğrenildi. 


İHA
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