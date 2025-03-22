ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL para cezası kesildi.

Kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL ceza

22 Mart 2025 Cumartesi 14:36

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanları engellemek için çalışma başlattı. Dün yapılan çalışmalarda Gölcük'te bulunan kahvehanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde N.Ç. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. N.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 şahıs hakkında 55 bin 482 TL para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği düşünülen 9 bin 600 TL paraya da el konuldu. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kaldı Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur...
Apartmanın önüne bırakılan ampulleri önce inceledi sonra çaldı Apartmanın önüne bırakılan ampulleri önce inceledi...
Ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması ele geçirildi Ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı...
1 milyon 420 bin TL değerinde elektronik ve paket sigara ele geçirildi 1 milyon 420 bin TL değerinde elektronik ve paket...
Dengesini kaybeden işçi 3 metreden düşerek yaralandı Dengesini kaybeden işçi 3 metreden düşerek yaralandı
Durak kavgası cinayete dönmüştü, yaşananları ilk kez anlattı: Durak kavgası cinayete dönmüştü, yaşananları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kalan ustayı itfaiye ekipleri...

Haberi Oku