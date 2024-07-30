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Kurs binasında korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurs binasında çıkan yangın korkuttu.

Kurs binasında korkutan yangın

30 Temmuz 2024 Salı 09:56

  Olay, Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak’ta bulunan İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurs binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binanın boş olduğu, olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurs binasında maddi hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


İHA
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