banner959
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

30 Kasım 2023 Perşembe 10:13

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LY 6620 plakalı lüks otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ç.A. hakimiyetindeki 34 ZR 4173 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile R.Y. ve H.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastanelere kaldırıldı. R.Y. ve H.D. isimli yolcuların ağır yaralandığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
(VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına Karıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı (VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına Karıştı:...
Genç Kıza Karşı, Genç Kıza Karşı, "İhmali Davranışla Kasten...
Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır 9 Yaralı Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır...
Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı
D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi: 1 yaralı D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi:...
O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine Böyle Attı O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

(VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına...
Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçtan yola dökülen molozları temizlemek için olay yerine karayolları...

Haberi Oku