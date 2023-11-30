Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LY 6620 plakalı lüks otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ç.A. hakimiyetindeki 34 ZR 4173 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile R.Y. ve H.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastanelere kaldırıldı. R.Y. ve H.D. isimli yolcuların ağır yaralandığı bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.













İHA