Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünel içinde kaza: 1'i çocuk 3 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, tünel içerisinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:51