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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünel içinde kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, tünel içerisinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünel içinde kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:51

 Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G. idaresindeki 34 MKM 829 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 34 BJP 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada kamyonet sürücüsü B.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. isimli çocuk ve G.D. isimli bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde araç kuyrukları oluşurken, tek şeritten kontrollü verilen trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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