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Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı.

Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu

11 Temmuz 2025 Cuma 09:52

 Olay, Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta meydana geldi. Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.  
 Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.  
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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