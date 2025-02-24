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Limana indirilen sıfır otomobil tren yoluna uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'de Port Yarımca Limanı'na indirilen sıfır otomobil, kontrolden çıkarak tren yoluna uçtu. Takla atan otomobilde sürücü yaralandı. Trenler, yoldan kontrollü olarak geçiş sağladı.

Limana indirilen sıfır otomobil tren yoluna uçtu: 1 yaralı

24 Şubat 2025 Pazartesi 12:10

 Kaza, Port Yarımca Limanı tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Port Yarımca Limanı'nda gemiden indirilen sıfır otomobil, otoparka çekileceği sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri aşan otomobil, takla atarak tren yoluna girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü T.G.'yi ambulansla hastaneye götürdü. 
 Tren yolunda yapılan kontrollü geçiş sonrasında araç yoldan kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin kaldırıldığı anlar dron ile havadan da görüntülendi.  
 Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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