ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mahkumları taşıyan cezaevi aracı TEM'de kazaya karıştı: 5 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, tanker ve mahkumları taşıyan cezaevi aracı kazaya karıştı. Cezaevi aracının tır ile bariyer arasında sıkıştığı kazada 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

Mahkumları taşıyan cezaevi aracı TEM'de kazaya karıştı: 5 yaralı

09 Kasım 2024 Cumartesi 10:49

 Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANK 900 plakalı tanker arızalanarak yol kenarında durdu. Bu sırada arkadan gelen 06 CTV 956 plakalı tır emniyet şeridinde duran tankere çarptı. Kazaya, 19 SP 328 plakalı mahkum taşıyan cezaevi aracı da karıştı. Tır ile bariyer arasında sıkışan cezaevi aracındaki 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. Tankerde taşınan ve beton sertleştirmek için kullanıldığı öğrenilen sıvı ise yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Kaza sebebiyle otoyolun her iki istikametinde de trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. 
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Otomobil park halindeki karavana çarptı Otomobil park halindeki karavana çarptı
Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun
Kocaeli'da sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı Kocaeli'da sahte fiş ve fatura operasyonu: 57 gözaltı
Kocaeli'de hastanede korkutan yangın Kocaeli'de hastanede korkutan yangın
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cadde üzerindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağının karşısında bırakılan şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı,...

Haberi Oku