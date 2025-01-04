ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Makaslama yapan tırdan konteyner düştü, dorse bariyerlere girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır makaslama yaptı. Tırdan ayrılan konteyner yola düşerken, dorsesi ise bariyerleri aşarak 2 şeridi de kapadı. 2 araç daha kazaya karışırken, tır sürücüsü yaralandı.

Makaslama yapan tırdan konteyner düştü, dorse bariyerlere girdi: 1 yaralı

04 Ocak 2025 Cumartesi 11:40

 Kaza, TEM Otoyolu Bekirdere viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 41 AKH 586 Mercedes konteyner yüklü tır, sürücüsü R.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile makaslama yaptı. Bunun üzerine konteyner tırdan ayrılarak düşüp yaklaşık 150 metre sürüklendi ve yol kenarında durdu. Tırın dorsesi ise bariyerlere girerek, iki yönlü şeridi de kısmi olarak kapadı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 NL 7497 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü N.K., önündeki kazadan kurtulmak isterken bariyerlere çarptı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ömer Okumuş idaresindeki 41 PD 263 plakalı başka bir tır ise dorseye çarptı. 
  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan tır sürücüsü R.A'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar oluştu. 
  Jandarma ekipleri, Ankara ve İstanbul istikametindeki yolu kontrollü olarak verdi. Her iki şeritte de uzun kuyruklar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile yol tekrardan trafiğe açıldı. 
  Kazaya karışan tır sürücüsü Ömer Okumuş, “Ben İstanbul istikametine gidiyordum. 2 dakika öncesinde Ankara istikametinde kaza olmuş. Tır makaslayıp, dorsesi İstanbul istikametine geçmiş. Ben kazaya karışmamak için kendimi sol şeride attım ancak kazadan kurtulamadım" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otopark kavgasında komşu 2 kardeşi silahla yaraladı Otopark kavgasında komşu 2 kardeşi silahla yaraladı
Gaz dolum tesisinde yangın: Tüpler alevlere teslim oldu Gaz dolum tesisinde yangın: Tüpler alevlere teslim...
Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
Gasp etmeye çalıştıkları tır sürücüsünü bıçaklayan zanlılar yakalandı Gasp etmeye çalıştıkları tır sürücüsünü...
4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza kamerada Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza kamerada
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otopark kavgasında komşu 2 kardeşi silahla...
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otomobilin park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada komşu, 2 kardeşi tabancayla...

Haberi Oku