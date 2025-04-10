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Mangal için yakılan barbekü çatı yangınına neden oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde mangal için yakılan barbekü çatı yangınına neden oldu.

Mangal için yakılan barbekü çatı yangınına neden oldu

10 Nisan 2025 Perşembe 10:04

 Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Beyti Karaca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mangal yapmak için yakılan berbekü nedeniyle evin çatısında yangın çıktı. Durumu fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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