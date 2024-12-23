Mendil yangına sebep oldu: 1'i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında kuruması için elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına sebep oldu. Çıkan yangında 1'i bebek 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi 1203 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan H.İ., (67), yıkadığı bez mendili kurutmak için elektrik sobasının üzerine koydu. H.İ.'nin bir süre sonra uykuya dalmasının ardından tutuşan mendil alev alarak yangın çıkardı. Dumanları gören bina sakinleri evlerinden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Hilmi İ. ve üst katlarda oturan 1 bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA