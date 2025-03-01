ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mermer atölyesinde soba faciası: 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mermer atölyesinin mutfak kısmında bir anda alev alan sobadan çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Mermer atölyesinde soba faciası: 1 işçi yaralandı

01 Mart 2025 Cumartesi 10:45

  Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerindeki mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta yakılan sobadan bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın mutfağı sardı. Olayda D.A. isimli işçi, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.A.., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. 
  Yangın sebebiyle mutfak ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Damadı ile kiracı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü Damadı ile kiracı arasındaki kavgayı ayırmaya...
Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: Kavgada silah ve sopalar konuştu Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu:...
MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgunda 20 tutuklama
Kocaeli'de 4 zehir taciri tutuklandı Kocaeli'de 4 zehir taciri tutuklandı
Otomobil alev alev yandı: Vatandaşlar yangın tüpleriyle koştu Otomobil alev alev yandı: Vatandaşlar yangın tüpleriyle...
Araçtan 2 bin 300 paket kaçak sigara çıktı Araçtan 2 bin 300 paket kaçak sigara çıktı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Damadı ile kiracı arasındaki kavgayı ayırmaya...
Kocaeli'de damadı ile kiracısı arasında anahtar meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı ayırmaya...

Haberi Oku