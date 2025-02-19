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Metan gazından kaynaklı yangın 2 gündür devam ediyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 2 gündür yanmaya devam ediyor.

Metan gazından kaynaklı yangın 2 gündür devam ediyor

19 Şubat 2025 Çarşamba 13:18

 Olay, 17 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. 
  Dün saat 16.00 sıralarında yangın, numune alınması amacıyla söndürüldü. Gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. 
  2 gündür devam eden yangında ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. 
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