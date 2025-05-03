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Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

Kocaeli'de miras davası sebebiyle husumetleri bulunan amca yeğen arasında sokak ortasında tartışma başladı. Kaçan yeğenini araçla takip ederek kaza yaptıran amca, yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü

03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:13

 Olay, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı. 
  Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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