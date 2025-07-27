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ASAYİŞ:
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Muhabirin telefonunu gasp edip, mesaj attılar: "Bu haber paylaşılmayacak"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği olayı takip eden İHA Muhabiri, hayatını kaybeden şahsın yakınlarının saldırısına uğradı. Muhabirin telefonunu zorla alan bir saldırgan, iş grubuna girerek "Bu haber paylaşılmayacak" mesajı gönderdi. Ayrıca görüntülerini de sildi.

Muhabirin telefonunu gasp edip, mesaj attılar:

27 Temmuz 2025 Pazar 09:45

 Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binadan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yüksekten düşen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Görevini yapmak üzere bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Fehime Kartal, hayatını kaybeden kişinin yakını olduğu belirtilen yaklaşık 20 kişilik bir grubun hedefi oldu. Kadınların da aralarında bulunduğu grup, muhabirin etrafını sararak sözlü hakaret ve küfürler savurdu. 
 
  "Bu haber paylaşılmayacak" 
  Gerginlik kısa sürede tırmanırken, gruptaki bir kişi muhabirin çekim yapılmamasına rağmen kameraya vurarak zarar vermeye çalıştı. Başka bir şahıs ise daha da ileri giderek muhabirin telefonunu zorla elinden aldı ve gazetecinin bağlı olduğu iş grubuna girerek, "Bu haber paylaşılmayacak" şeklinde bir mesaj yazdı. Dakikalarca süren tehdit ve sözlü saldırı üzerine çember içine alınan kadın muhabiri, olay yerine sonradan gelen polis uzaklaştırdı. Kadın muhabirin uzaklaşmasına rağmen, grubun arasından sıyrılan bir saldırgan, "Senin yerini bulacağım" diyerek tehdit etti. 
  Öte yandan, Kartal'ın bir meslektaşı olayı öğrenmek için aradığında, telefonu gasp eden saldırganlar açarak karşı tarafa bu haber yapılmayacak tehdidinde bulundu.  


İHA
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