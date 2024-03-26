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NATO akaryakıt boru hattında sızıntı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması yapıldığı esnada Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) boru hattı delindi.

NATO akaryakıt boru hattında sızıntı

26 Mart 2024 Salı 11:43

Hasar meydana gelen boru hattında tamir çalışması sürerken, sızan akaryakıt tahliye edildi.   
  Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yol çalışması için kazı yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alanda incelemelerde bulundu. 
  Öte yandan, hasar meydana gelen boruda tamir çalışmasının sürdüğü aktarıldı. 


İHA
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