banner989
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrenci yurdunun çatısı yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öğrenci yurdunun çatısı yandı

06 Mart 2024 Çarşamba 09:33

  Yangın, 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yurdun çatısından dumanların yükseldiği görenler ekiplere haber verdi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öğrencilerin yangın sırasında okulda bulunması, facianın önüne geçti.  
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
18 aracın kimlik bilgilerini deprem hasarlı araçlarla değiştirip piyasa süreceklerdi: 5 gözaltı 18 aracın kimlik bilgilerini deprem hasarlı araçlarla...
Motosiklet hırsızları yakalandı Motosiklet hırsızları yakalandı
Ramazan davulu meselesinde mermi yiyen muhtar konuştu: Ramazan davulu meselesinde mermi yiyen muhtar konuştu:
Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti
Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına...

Haberi Oku