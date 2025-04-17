Okul bahçesindeki korkunç cinayette 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 33 yaşındaki adamın, 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği okulun bahçesinde öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık yeniden mahkeme karşısına çıktı. Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Mehmet K., "Oğlum öyle bir insan değil, nişanlısı tarafından dolduruşa getirildiği için bu duruma geldi. Erkekler olarak mağduruz" dedi.

Cumhuriyet savcısı, 6 sanığın tasarlayarak ve azmettirme suçlarından ağırlaştırışmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 5 Şubat 2024'te Yenikent Mahallesi'ndeki Tufan Sokak'ta bulunan okul bahçesinde meydana geldi. Murat Tosun (33), 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği ilkokulun bahçesinde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tosun ağır yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Tosun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini H.B.'yi ve olaya karıştığı tespit edilen K.K., eşi B.K. ile kızı S.O.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan şüphelilerden B.K. ve kızı S.O. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz celse görülen duruşmada K.K. de tahliye edildi.

"Erkekler olarak mağduruz"

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Mehmet K., "Planlı veya öldürmek için olay yerine gitmedik. Murat'ın oğlumun nişanlısını rahat bıraksın diye olay yerine gittik. Oğlum öyle bir insan değil, nişanlısı tarafından dolduruşa getirildiği için bu duruma geldi. Erkekler olarak mağduruz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Bilal K., öldürme kastının olmadığını, çok üzgün olduğunu ve konuşmak amacıyla olay yerine gittiğini belirtti.

"Yaralama kastı ile hareket ederken öngörmediği ölüm gerçekleştirmiştir"

Bilal K.'nın avukatı ise "Müvekkilim, maktulün kendi nişanlısı H.B.'ye tekrardan cinsel saldırı gerçekleşmemesi için anlık öfke ve tahrikle olayı gerçekleştirmiştir. Öldürme gibi bir kastı ve amaçla hareket etmemiştir. Yaralama kastı ile hareket ederken öngörmediği ölüm gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık H.B. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, tahliyesini istedi.

"Savaşa gider gibi gidip oğlumu bıçaklamışlar"

Sanıklardan şikayetçi olan Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun, "Savaşa gider gibi gidip oğlumu bıçaklamışlar. Bilal, oğlum kanlar içinde yatarken yardım için gelenleri de engelliyor. Bu cinayetten başka bir şey değil, bile isteye olayı gerçekleştirmişler" dedi.

Mütalaada cinayetin işleyişine yer verildi

yapılan savunmaların ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası K.K. arasında, Tosun'un öz yeğeni olan S.O.'ya yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi.

Sanık H.B.'nin ise daha önce yaşadığı bir ilişkiden hamile kaldığı ve bu durumu nişanlısı Bilal K.'den gizlediği ifade edildi. Savcı, H.B.'nin, bekaret konusunda hassas olan nişanlısını kandırmak için, gerçekte yaşanmamış bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğunu ve bunu tanımadığı bir kişinin gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Mütalaada, sanık Bilal K.'nın, nişanlısı H.B.'nin iddialarını araştırmakta ısrarcı olduğu ve bu süreçte geçmişte benzer suçlamalarla adı geçtiğini bildiği maktul Murat Tosun'u hedef aldığı ifade edildi. Bilal K.'nın, maktulü bulmak amacıyla, Tosun ile husumetli olan sanıklar S.O. ve B.K.'den fotoğraf temin ettiği belirtildi.

Ayrıca mütalaada, sanıklar S.O., B.K., K.K. ve H.B.'nin maktulü Bilal K.'ye hedef göstermede azmettirdikleri ifade edildi. Devamında sanık K.K.'nın, Murat Tosun'un evinin bulunduğu sokağa Bilal K., H.B. ve diğer sanıklardan Mehmet K.'yi götürdüğü ve maktulü bizzat gösterdiği mütalaada yer aldı.

Olay günü sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve H.B.'nin birlikte hareket ederek maktulü takip ettiklerinin ifade edildiği mütalaada, saldırının gerçekleştiği noktada ise Bilal K.'nın sustalı bıçakla, Mehmet K.'nın ise "mınçıka" olarak tabir edilen yasaklı bıçakla maktule birden fazla darbe vurduğu ve bu şekilde Murat Tosun’un ölümüne sebep oldukları belirtildi.

Tüm sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan mütalaada, sanıklar Bilal K. ve Mehmet K'nın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca her iki sanığın, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Yine mütalaada, sanıklar H.B., B.K., K.K. ve S.O.'nun ise olayda azmettirici oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Söz hakkı verilen sanıklar ise mütalaayı kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA