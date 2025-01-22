Öldürülen taksicinin komşusu gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan ve hayatını kaybeden taksici, son yolculuğuna uğurlandı. Olaya ilişkin taksicinin komşusu gözaltına alındı.
Taksici son yolculuğuna uğurlandı, komşu gözaltına alındı
Otopsi işlemlerinin ardından Bayram'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile, cenazeyi Seka Camii'ne getirdi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bayram'ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bayram'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Bayram'ın komşusu M.G'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İHA