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Operasyonla 13 göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, 2 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla 13 göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:27

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik  yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde 2 araçta düzensiz göçmen olduğu istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Y.G ve A.S. isimli 2 organizatörler ise gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOCAELİ (İHA).
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