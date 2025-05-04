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Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi

Kocaeli'de sanayi sitesinde bulunan oto kilit dükkanında çıkan yangın, ekipleri seferber etti. Yangında dükkan ve içerisinde bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, dumandan zarar gören 7 dükkanda ise maddi hasar oluştu.

Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi

04 Mayıs 2025 Pazar 10:09

 Yangın, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle oto kilit dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzü ve 7 dükkanı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkan eşyalarla küle dönerken içeride bulunan otomobil de yandı. 7 dükkanda ise duman sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA
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