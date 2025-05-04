Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi Kocaeli'de sanayi sitesinde bulunan oto kilit dükkanında çıkan yangın, ekipleri seferber etti. Yangında dükkan ve içerisinde bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, dumandan zarar gören 7 dükkanda ise maddi hasar oluştu.

04 Mayıs 2025 Pazar 10:09