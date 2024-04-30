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Otobüs Şoförü Herkesle Kavga Edince Yolcular Ayaklandı

Başkasına Kızıp Hıncını benden çıkarttın"

Otobüs Şoförü Herkesle Kavga Edince Yolcular Ayaklandı

30 Nisan 2024 Salı 18:40

 Kocaeli'de iddiaya göre yolcularla tartışan ve telefonda biriyle tartıştığı sırada ani fren yaptığı iddia edilen otobüs şoförü kadın yolcunun yere düşmesine sebep oldu. Yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste ipler gerildi. Şoföre öfkelenen yaşlı kadın, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dedi.   
 İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu. 
 Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı. 
                                      


İHA
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