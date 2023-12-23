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Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü şoförü kavga ettiği yolcuya bıçak çekti. Korku dolu anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti

23 Aralık 2023 Cumartesi 14:31

Edinilen bilgiye göre, 501 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Otobüsün dışına taşan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ikilinin arasına girmeye çalışırken, söz düellosuna tutuşan yolcu ile şoför zaman zaman ağza alınmayacak küfürler etti. Bir anda otobüse binen sürücü aldığı bıçakla tekrardan dışarıya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan ve elindeki bıçakla koşarak yolcuya saldırmaya çalışan şoförü, diğer yolcular sakinleştirdi. Yolcular şoföre ‘yapma, arabana bin’ şeklinde telkinde bulundu.

 

O anlar kamerada

Öte yandan, şoför ve yolcu arasındaki kavga vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoförün otobüsten aldığı bıçakla yolcuya saldırmaya çalıştığı ve vatandaşların araya girdiği anlar yer alıyor.



İHA
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