Otomobil bariyerlere ok gibi: 1 ölü, 2 yaralı

İtfaiyenin müdahalesi neticesi sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Turgay Yüzer ve Firdevs Yüzer, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gebze'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralı haldeki Abdullah Yüzer ise ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Yüzer, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.