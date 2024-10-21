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Otomobil güzellik merkezine daldı, 2 kişi aracın altında kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayarak gelen otomobil güzellik merkezine daldı. Kapının önüne çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil güzellik merkezine daldı, 2 kişi aracın altında kaldı

21 Ekim 2024 Pazartesi 10:52

   Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Şantiye Sokak üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan 06 EV 3635 plakalı otomobil, kayarak güzellik merkezine çarptı. O sırada kapının önüne oturmak için çıkan 2 kişi otomobilin altında kaldı, bir kişi ise otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.  
  Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dinlenmek için kapı önüne çıkan personele otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Yaptığı son hamle ile ağır yaralanmaktan kurtulan kadın personelin, yaralanan arkadaşının yardımına koşması da görüntülerde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
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