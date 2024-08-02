Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.G. idaresindeki Volkswagen marka 41 ARN 716 plakalı otomobil ile M.S.Y yönetimindeki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla alarak ilk kontrollerini yaptı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, motosiklet ve otomobil kaza sebebiyle hasar aldı.

Polis ekipleri evrak eksikliğinden her iki tarafa da cezai işlem uyguladı.

İHA