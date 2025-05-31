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Otomobil okul bahçesine uçtu, öğrencilerin derste olması faciayı önledi: 1 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil, 5 metrelik istinat duvarını aşarak okul bahçesine uçtu. Otomobil, kantin ve istinat duvarı arasında dik kalırken, sürücü yaralandı. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Otomobil okul bahçesine uçtu, öğrencilerin derste olması faciayı önledi: 1 yaralı

31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:39

 Kaza, Darıca ilçesi Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (53) idaresindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak demir bariyerleri aştı ve 5 metrelik istinat duvarından Namık Kemal İlkokulu bahçesine düştü. Otomobil, okul kantini ile istinat duvarı arasında dik şekilde kaldı, sürücü ise yaralandı. O sırada öğrencilerin derste olması ve kimsenin orada bulunmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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