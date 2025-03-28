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Otomobil, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil, özel halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

28 Mart 2025 Cuma 10:42

 Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan N.D. idaresindeki otomobil, A.A.'nın kontrolündeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücüler N.D., A.A. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
  Kaza nedeniyle otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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