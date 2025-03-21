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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan çocuk yaralandı.

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 çocuk yaralandı

21 Mart 2025 Cuma 11:07

 Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi Mustafa Efe Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 ACM 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 FAJ 622 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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