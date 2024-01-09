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Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde motokurye yere savrularak yaralandı.

Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

09 Ocak 2024 Salı 13:45

  Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye B.Ü. idaresindeki 34 EUD 963 plakalı Honda marka motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2994 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürürken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 




İHA
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