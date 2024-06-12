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Palet fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çevre ilçeler ve İstanbul'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin benzinliğe sıçramaması için çaba gösteriyor.

Palet fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

12 Haziran 2024 Çarşamba 14:47

 
  Yangın, 13.30 sıralarında Gebze Balçık'ta bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçeler ile İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın sıcak olması sebebiyle de yangın hızla büyüdü. Paletler alev alev yanarken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrikanın hemen yanında bulunan benzin istasyonuna alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.  
 
  Vali Seddar Yavuz'dan açıklama 
  Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, büyükşehir ve organize sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.  


İHA
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