ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Panelvan ile SUV araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde panelvan ile SUV araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Panelvan ile SUV araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

15 Mart 2025 Cumartesi 10:41

 Kaza, Devlet Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yola süratli girdiği iddia edilen Hüseyin Y. idaresindeki 41 AD 138 plakalı Hyundai marka panelvan, yan yoldaki Mehmet Ç. yönetimindeki 77 ADS 006 plakalı Kia marka SUV araç ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evinden bavulunu alıp çıkmıştı, ormanlık alanda bulundu Evinden bavulunu alıp çıkmıştı, ormanlık alanda...
39 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı 39 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezası ile aranan...
Bungalovda çıkan yangın geceyi aydınlattı Bungalovda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Kaldırım taşları ile asansörün camını parçaladı Kaldırım taşları ile asansörün camını parçaladı
TEM'de lastiği patlayan tır alevlere teslim oldu: Trafik kilitlendi TEM'de lastiği patlayan tır alevlere teslim oldu:...
"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar: Suçu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Evinden bavulunu alıp çıkmıştı, ormanlık...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinden bavulunu alarak çıkan 86 yaşındaki yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerinin...

Haberi Oku