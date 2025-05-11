Park halindeki araca taş ve yumruklarla saldırdı: Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Kocaeli’nin Darıca ilçesinde park halindeki bir araca kimliği belirsiz bir şahıs, taş ve yumrukla saldırdığı araçta 8 bin liralık hasara yol açtı. Saldırı sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam eden şahsın o halleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

11 Mayıs 2025 Pazar 09:58