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Park halindeki araca taş ve yumruklarla saldırdı: Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde park halindeki bir araca kimliği belirsiz bir şahıs, taş ve yumrukla saldırdığı araçta 8 bin liralık hasara yol açtı. Saldırı sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam eden şahsın o halleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki araca taş ve yumruklarla saldırdı: Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

11 Mayıs 2025 Pazar 09:58

 Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Şehit Bahattin Alarslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde sokağa girerek bir apartmanın kapısı önünde bir süre bekledi. Şüpheli şahıs, ardından sokakta park halinde bulunan araca taşla saldırdı. Taşlı saldırı sonucu aracın ön sağ camı kırılırken, kaporta ve yan aynada da maddi hasar oluştu. Araçta yaklaşık 7-8 bin liralık hasar meydana geldi. Saldırgan, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi sokaktan uzaklaşarak bölgeden ayrıldı. Yaşananlar sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahibi sabah durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Polis ekipler, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

İHA
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