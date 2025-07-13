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Plastik varil fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Plastik varil fabrikasında korkutan yangın

13 Temmuz 2025 Pazar 10:00

 Olay, dün saat 13.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak üzerinde bulunan plastik varil üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikanın üretim alanında bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
 Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrika binasında hasar meydana geldi. Alevlerin sıçradığı bitişikteki iş yerinde ise küçük çaplı maddi zarar oluştu. 
 Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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