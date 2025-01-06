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Polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, eşi tarafından evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

06 Ocak 2025 Pazartesi 11:30

 Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.  
  Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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