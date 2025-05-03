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Polisi peşine takmıştı, özür diledi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli sürücü, iki gün sonra yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü, "Pişmanım. Emniyetten ve polis abilerimden özür diliyorum" dedi. Şahsa 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisi peşine takmıştı, özür diledi

03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:10

 Olay, geçtiğimiz günlerde Osmangazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan 08 ABR 126 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamaca Aşıroğlu Caddesi'nde devam etti. Sürücü, kısa bir süre sonra izini kaybettirdi. 
  Yaklaşık iki gün sonra aynı şahıs, yeniden polis ekiplerinin takibine takıldı. Bu kez durdurulan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletinde abart egzoz bulunduğu tespit edildi. 
  Sürücüye, abart egzoz kullanmaktan 10 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin TL olmak üzere toplamda 28 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi. 
  Polisten kaçtığı için pişman olduğunu belirten sürücü, "Geçen günkü olaydan dolayı pişmanım. Emniyetten ve polis abilerimden özür diliyorum" dedi. 


İHA
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