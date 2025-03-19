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Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu'nu evinin önünde pusu kurarak çapraz ateşte öldüren 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pusu kurdukları genci çapraz ateşe alarak öldürmüşlerdi: 3 şüpheli yakalandı

19 Mart 2025 Çarşamba 11:04

 Olay, 16 Ocak tarihinde saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Bayram Zunluoğlu (26), arabasını evinin önüne park etti. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı. Ağır yaralanan Zunluoğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Zunluoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 
  Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, C.Y., Y.A. ve H.S. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ile H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


İHA
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