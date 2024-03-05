ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

05 Mart 2024 Salı 09:46

 
  Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak istediğini, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan’a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş.'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan’a tek el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü. 
  Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan’ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak'taki binaya polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu. 
  Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti
Kanalizasyon kavgasında Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu Kanalizasyon kavgasında Türkiye şampiyonu boksör...
17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalandı 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü...
TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1...
Safiport limanında patlama Safiport limanında patlama
Bahçesine Giren Çocukları Dövdüğü İddiası Cinayetle Bitti Bahçesine Giren Çocukları Dövdüğü İddiası...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye...

Haberi Oku