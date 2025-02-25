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Restorandaki cinayete ilişkin 3 kişi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Restorandaki cinayete ilişkin 3 kişi yakalandı

25 Şubat 2025 Salı 11:03

 Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavgada İsmail Çınar bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çınar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, cinayete ilişkin M.Y., T.Ç. ve A.Z. isimli şüphelileri gözaltına aldı. 
 Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. savcılık ifadesinin ardından salıverildi, T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
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